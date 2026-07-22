Tayyar Article
بعد الضجة والإتهامات بـ "الخيانة".. هكذا انتهت أزمة فنان لبنانيّ مع طليقته! (صور)
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22 July 2026
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55 mins ago
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source: tayyar.org
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أصدرت ملكة جمال سوريا السابقة رنيم إسحق طليقة الفنان أمير يزبك بيانا أكدت فيه ان كل ما تناقلته وسائل الاعلام عن زواجها من الشاعر اللبناني حبيب بو انطون في أميركا عارية عن الصحة.
وقالت رنيم في البيان: "معرفتي بالشعراء حبيب وايلي بو انطون معرفة قديمة وهني اصدقاء مقربين من عيلتي، وما الن اي علاقة باسباب الانفصال والمشاكل والتراكمات السابقة التي حصلت بيني وبين امير يزبك لا من قريب ولا من بعيد".
وتابعت رنيم: "بحب وضح انو انا مش مسجلة على اسم امير يزبك في الدولة اللبنانية ولا مزوجتو كنسياً والزواج منه والانفصال في المحكمة الاميريكية.وعدم استمرار الزواج وعدم الاتفاق لا يعني انا المراة خائنة!".
من جهته، رد الفنان أمير يزبك على بيان رنيم عبر منشور على حسابه على فيسبوك بالقول: "بعد قراءة التوضيح يلي نشر على موقع السيدة رنيم اسحق بدي قول وصلي حقي بهيدا التصريح والله يوفقها بحياتها والطلاق يلي تقدم بأميركا من رنيم هي حرة بحياتها بعد اليوم والموضوع عندي انتهى من ناحية زواجي. وسوء التفاهم يلي حصل. وبالنسبة لحبيب بو أنطون نحن أصدقاء وسوء تفاهم حصل. وبالنسبة للخلافات بيني وبين رنيم منحلها بيني وبينها شخصيا".
وكانت قضية الفنان أمير يزبك وطليقته رنيم إسحق تصدرت مواقع التواصل في الأيام الأخيرة، بعد إعلان ارتباط إسحق بالشاعر حبيب بو أنطون.
وقال يزبك إن علاقته السابقة انتهت بسبب ما وصفه بـ"الخيانة"، وذكر أن العلاقة بين طليقته وحبيب بو أنطون بدأت قبل الطلاق، مؤكداً أنه يمتلك تسجيلات ووثائق سيدلي بها، وأنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية.
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