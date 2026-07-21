في خبر حزين، توفيت لاتويا مالكولم، المتسابقة السابقة في نهائيات مسابقة ملكة جمال الكون جامايكا، عن عمر ناهز 35 عامًا، وفقًا لما أعلنته الجهة المنظمة للمسابقة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".

ونشرت المنظمة بيانًا نعت فيه مالكولم، وكتبت: "ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة لاتويا مالكولم، خريجة مسابقة ملكة جمال الكون جامايكا، التي شاركت بكل فخر في مسابقة ملكة جمال الكون جامايكا لعام 2024"، مع تقديم التعازي لعائلتها وأصدقائها ومحبيها.

ولم تكشف المنظمة عن تفاصيل إضافية بشأن الوفاة أو أسبابها حتى الآن.

وشاركت لاتويا في مسابقة ملكة جمال الكون جامايكا لعام 2024، قبل أن تحصد لاحقًا لقب ملكة جمال جامايكا الدولية للبيكيني في العام نفسه. كما كانت تعمل ممثلة وفنانة استعراضية، وتمتلك خبرة تزيد على عقد في مجال الترفيه، بحسب المنظمة.