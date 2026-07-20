الموت يُغيّب فنانًا شهيرًا جدًّا!
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20 July 2026
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34 mins ago
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source: tayyar.org
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تُوفِيَ الموسيقار المصري الكبير هاني شنودة عن عمر ناهز الـ83 عاماً.
وأعلن الإعلامي محمود سعد الخير الحزين، وقال: "مع السلامة يا عم هاني.. فنان جميل.. صادق.. امتعنا.. ومضى وداعا هاني شنودة.. وشكرا لما قدمت.. خالص التعازي للأسرة ولكل محبيه".
وتجدر الإشارة إلى أنّ شنودة اكتشف العديد من المواهب المصرية، وكانت له الريادة والفضل في تكوين أول فرقة موسيقية في مصر.
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