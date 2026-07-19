أنهى منتخب إنجلترا مشواره في كأس العالم 2026 بأفضل صورة ممكنة، بعدما تغلب على فرنسا 6-4 في مباراة مثيرة على المركز الثالث، ليحصد الميدالية البرونزية ويحقق أفضل نتيجة له في البطولة منذ تتويجه باللقب الوحيد عام 1966.

وافتتح الإنجليز مهرجان الأهداف مبكرا عبر ديكلان رايس، قبل أن يعزز إزري كونسا التقدم، ثم أضاف بوكايو ساكا هدفين لينتهي الشوط الأول بتقدم إنجلترا 4-0.

وفي الشوط الثاني، حاول المنتخب الفرنسي العودة بقيادة كيليان مبابي الذي سجل هدفين، وأضاف برادلي باركولا وعثمان ديمبيليه هدفين آخرين، لكن ساكا أكمل ثلاثيته من ركلة جزاء، قبل أن يختتم جود بيلينغهام مهرجان الأهداف بهدف سادس في الوقت بدل الضائع.

ورغم الخسارة، خطف مبابي الأضواء بعدما رفع رصيده إلى 22 هدفا في تاريخ كأس العالم، متجاوزا الرقم القياسي السابق، لينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين للمونديال قبل المباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا.