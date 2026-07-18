تحدثت الفنانة المصرية إنجي عبد الله عن آخر تطورات حالتها الصحية.وأعلنت إنجي في تصريحات حديثة أنها لا تزال تخضع لجلسات العلاج بشكل منتظم لمواجهة ورم حميد في جذع المخ، وذلك بعد أشهر من إعلانها معاناتها مع المرض.وأشارت إلى أنها تتردد على المستشفى لحضور الجلسات العلاجية ثم تعود الى منزلها، في محاولة للتعايش مع ظروفها الصحية.وقالت: "ما زلت أقول إني محتاجة معجزة علشان أخف"، معربة عن أمنيتها في تجاوز هذه المرحلة الصعبة واستعادة حياتها الطبيعية والعودة الى ممارسة نشاطها من جديد.