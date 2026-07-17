بعد منشوره الغامض، قرر الفنان أمير يزبك الكشف عن خلفيات موقفه من زواج طليقته ملكة الجمال السوريّة رنيم إسحاق من الشاعر حبيب بو أنطون، حيث اعلن انه تعرض للخيانة من الطرفين . وكشف زمان ومكان تعرضه للخيانة : “اول ايار في لوس انجلوس”.



وفي التفاصيل كتب يزبك منشورا عبر “افيسبوك” جاء فيه: “من بعد الصمت لأحافظ على كرامة من كانت نور عيوني وشريكة حياتي، قررت الخروج عن صمتي واحلف بالله العظيم هذه هي الحقيقة، وعليي وعلى اعدائي، خيانة من الطرفين، الزميل الصديق والزوجة. وتابع: للتوضيح: الغدر والخيانة قبل سيناريو الطلاق. المكان: لوس انجلوس. الزمان: اول شهر أيار…. انتظروني الأسبوع المقبل على احدى الشاشات اللبنانية بالتسجيلات والتهديدات والفضائح.. والمحاضر وتاريخه الذي لا يشرف هو وشقيقه. وأضاف: “اتمنى للخائنة التوفيق مع الصديق الخائن وناكر الخبز والملح. ولكن اطلب منها إبراز أوراق طلاقي رسمياً وليس ما عرضت على صفحتها الخاصة لتأكيد الطلاق الصادر من المحكمة المختصة، ولو كلفني الذهاب إلى المحكمة في لوس انجلوس لأمضي الأوراق. واوضح يزبك ان “الخيانة والطعن في ظهري حصل عندما طلبت منها ان تستقبلهم على مطار لوس انجلوس هو وشقيقه، وبعد الحفلة مباشرة عندما طلبت منها الذهاب مع أهلها إلى البيت عند انتهاء السهرة، لأن الجو بعد السهرة كان يقلقني عليها. فبقيت موجودة بين ذئبين، وبعدها انقطع الاتصال معها حتى ثاني يوم.



طلبتُ منها الانفصال ولن اكلمها أبدا حتى هذه اللحظة”. وختم قائلاً: “هذه هي الحقيقة وكل المعلومات والصور موجودة. انتبهو لاولادكم وزوجاتكم من هذه الناس التي تشرب من بير وترمي به حجر”.

وقد رد الشاعر حبيب بو انطون في إتصال مع رجا ناصالدين بالتسجيل الصوتي أدناه :