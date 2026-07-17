بعد صدور مؤخرا قرار قضائي بالحكم عليه بالسجن المؤبد في قضية تتعلق بتصنيع وتهريب مواد مخدرة، خرج صانع المحتوى جورج ديب المعروف باسم "دكتور فود" عن صمته، معتبرا أن ما يتم تداوله لا يعكس حقيقة الملف.واتهم "دكتور فور" في فيديو شخصا يُعرف على انستغرام باسم "شربليتا" بتسريب روايات مفبركة مقابل المال، كما وجه انتقادات إلى قناة mtv .وقال "دكتور فود": "كلما دفع أحدهم 500 دولار لشربل، ينشر له أوراقا ومستندات"، متهما إياه بتزوير الوقائع وملاحقته قضائيا، مضيفا أن ما يتعرض له اليوم سبق أن واجهه عام 2023.وأشار إلى أن هناك قضية قائمة تتعلق بالشركة، مؤكدا أنه ملتزم بمتابعتها عبر فريق قانوني متكامل، داعيًا إلى انتظار ما ستؤول إليه الإجراءات القضائية.وكانت محكمة جنايات جبل لبنان أصدرت حكما غيابيا بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق جورج حنا ديب "دكتور فود" وعدد من المتهمين، بعد إدانتهم في قضية تتعلق بتصنيع وتهريب المخدرات، وفق ما ورد في الحكم القضائي.