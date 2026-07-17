Tayyar Article
نجمة شهيرة تتعرّض لحادث سير وهذا وضعها! (صورة)
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17 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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تعرّضت الممثلة التركية غوكسون تشام لحادث سير أثناء عودتها من إزمير إلى إسطنبول، بعدما فقدت السيطرة على سيارتها إثر اصطدام مركبة بها من الخلف ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالحاجز الفاصل.
وأوضحت تشام أنها أصيبت بجروح، فيما نجا كلباها اللذان كانا برفقتها.
وأشارت تشام إلى أن قوة الاصطدام دفعت سيارتها لمسافة تقارب 35 مترًا قبل أن تتوقف.
ولفتت إلى انها أصيبت في الذقن والساق، وأضافت أنها لم تتجاوز حتى الآن الصدمة النفسية التي خلفها الحادث، خاصة أنها تعرضت قبل فترة قصيرة لحادث سير آخر.
وأشارت التقارير إلى أن الحالة الصحية لغوكسون تشام مستقرة، وأنها تتلقى الرعاية اللازمة بعد الحادث.
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