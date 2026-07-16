أصدرت محكمة جنايات جبل لبنان، برئاسة القاضي إيلي الحلو وعضوية المستشارين رانيا رحمة ونور الحوت، وبحضور ممثل النيابة العامة، حكماً غيابياً يقضي بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق جورج حنا ديب، المعروف بـ"دكتور فود"، وعدد من المتهمين في قضية مخدرات.



وشمل الحكم كلاً من كمال عباس رمضان، وعبد الكريم زاهر السالم، وأحمد دولف اليوسف، وحسن عطية دياب، إلى جانب متهمين آخرين، بعد إدانتهم بموجب المادة 150 من قانون المخدرات.

كما قضت المحكمة بتغريم كل واحد من المحكوم عليهم مبلغ 120 مليون ليرة لبنانية، وتجريد المحكومين غيابياً من حقوقهم المدنية.