بينهم فنانة بارزة... حملة توقيفات جديدة تطال مشاهير الفنّ
-
16 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
بدأت الشرطة التركية حملة ملاحقة وتوقيف بحقّ 25 متهماً من مشاهير الفن والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والأعمال في البلاد، بتهم تعاطي وترويج المخدرات والمنشطات، وتسهيل تعاطيها، أو توفير أماكن لتعاطيها.
وطالت الحملة الجديدة مشاهير من بينهم الفنانة المعروفة سيلا غينتش أوغلو والفنان إلياس يالتشينتاش.
وقالت تقارير إن الشرطة أوقفت تسعة أشخاص من المتهمين وتبحث عن باقي المطلوبين.
وشملت قائمة المطلوبين الفنانة أيبوكي ألبيري، وعارضتيّ الأزياء إريم خزندار، وعائشة نور بالجي، والمنتج التلفزيوني محمد فاتح أكسوي، وأتيش إينجه، وشفيق عمر دولمان، وأونر فاروق إيشيك وأورهان يلدي وبوراك تشيليك وفولكان بيوكهانلي وبشرى تاتار ودينك تشوتيلي وفايزة جيهان وأسودي ميرجان وإيليم إيبيك شفق وغوكهان شفق وأوميت أصلان وبوغرا بالكايا وأكين ألتان وأوغوز ألب غولر وكوبرا ألتاي وهلال زينب هيدبي، وميليش سلجوقأوغلو.
وسيخضع المتهمون للفحص الطبي وسحب عينات دم وشعر، قبل التحقيق معهم في النيابة العامة وإطلاق سراحهم إلى حين صدور نتيجة الفحص مالم تطلب النيابة توقيف عدد منهم. (ارم نيوز)
-
Just in
-
15 :54
بيانات ملاحية: حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال محدودة جدًا مع تجدد الضربات الأميركية الإيرانية
-
15 :47
"الوكالة الوطنية": النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج تسلّم طلبًا فرنسيًا لتوقيف 3 ضباط من النظام السوري السابق
-
15 :46
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 6 باستهداف الجيش الإٍسرائيلي لمناطق القطاع اليوم
-
15 :41
نائب الحزب: رايحة على خلاف.. لن نسلم السلاح "وما رح يقدروا ينزعوه"! تتمة
-
15 :33
الخارجية الكويتية: العدوان الإيراني خرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
-
15 :25
اليكم أبرز البنود التي أقرّها مجلس النواب اليوم! تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
صرصور زحف عليها... شاهدوا بالفيديو ما حصل مع مراسلة أخبار خلال البثّ المباشر
-
بعد غياب 16 عاما.. ممثل يستغيث بسبب أوضاعه المعيشية المتدهورة (صورة)
-
محمد إمام يرد على شائعات خضوعه للتجميل.. وتفاصيل مكالمة مع محمد صلاح
-
رسالة دعم أم تحدٍ؟ سر ظهور أنغام مع راندا رياض بعد الحكم بحبسها
-
بعد انتشار أخبار عن تدهور صحته.. هذه حقيقة ما جرى مع فنان شهير
-
مغنية شهيرة تهاجم نظارات الذكاء الاصطناعي بسبب الخصوصية
-
بشكل مُفاجئ.. وفاة شيف شهير عن عمر 44 عاماً (صورة)
-
"تيك توكر" لبناني يرفض الظّهور على الMTV!
-
بالصورة... ممثل ومُقّدم برامج لبنانيّ يُودّع إبنه في المطار: ترجعلي بالسلامة يا قلبي
-
بعدما أُصيب بالسرطان من جديد.. الموت يُغيّب ممثلاً شهيراً (صورة)
-
حكم بالحبس لمديرة أعمال المطربة أنغام.. في حادث تصادم
-
شيرين عبد الوهاب تشوق جمهورها لحفلها في العلمين برسالة صوتية
-
بعد 16 عاماً.. إعلامية تُغادر الـ LBCI وتنتقل إلى هذه القناة (صورة)
-
فنانة مصرية تثير غضباً بعد الإساءة للمصابين بمتلازمة داون
-
يارا السكري: لهذا السبب كنت أريد أن أصبح سيدة أعمال أو عارضة أزياء
-
"أسطورة"... الموت يُغيّب فناناً بارزًا! (صورة)
-
إعلامية تثير الجدل.. تخلت عن 100 ألف دولار بعد طلاقها!
-
فنانة شهيرة يؤلمها الموت بأعز الناس! (صورة)
-
رسالة تكشف سبب وفاة الممثل الشهير! (صورة)
-
ابنتها انتصرت على المرض... إعلاميّة لبنانيّة شهيرة تسرد تفاصيل رحلة العلاج! (صور)
-
-
Just in
-
15 :54
بيانات ملاحية: حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال محدودة جدًا مع تجدد الضربات الأميركية الإيرانية
-
15 :47
"الوكالة الوطنية": النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج تسلّم طلبًا فرنسيًا لتوقيف 3 ضباط من النظام السوري السابق
-
15 :46
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 6 باستهداف الجيش الإٍسرائيلي لمناطق القطاع اليوم
-
15 :41
نائب الحزب: رايحة على خلاف.. لن نسلم السلاح "وما رح يقدروا ينزعوه"! تتمة
-
15 :33
الخارجية الكويتية: العدوان الإيراني خرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
-
15 :25
اليكم أبرز البنود التي أقرّها مجلس النواب اليوم! تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
نائب الحزب: رايحة على خلاف.. لن نسلم السلاح "وما رح يقدروا ينزعوه"!
-
-
-
16 July 2026
-
اليكم أبرز البنود التي أقرّها مجلس النواب اليوم!
-
-
-
16 July 2026
-
باسيل تناول التطورات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة مع السفير التركي
-
-
-
16 July 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - قائد الجيش يخطُف الأضواء في قصر الصنوبر..!
-
-
-
16 July 2026
-
منظمة حقوقية: الحبس الاحتياطي لمغني الراب المغربي المهدي اليوبي
-
-
16 July 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - لبنان في دائرة الخطر.. مؤشرات مقلقة لتدخل عسكري عبر الحدود
-
-
-
16 July 2026
-
السجن عامين لنائب بتهمة الرشوة
-
-
16 July 2026
-
صرصور زحف عليها... شاهدوا بالفيديو ما حصل مع مراسلة أخبار خلال البثّ المباشر
-
-
16 July 2026
-
طرابلسي: تعديل القانون لاعطاء رئيس الجامعة اللبنانية حق الترشح لدورة ثانية
-
-
-
16 July 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - الخُلّوة الصُدفة.. خيرٌ من ألفِ موعد!
-
-
-
16 July 2026