بدأت الشرطة التركية حملة ملاحقة وتوقيف بحقّ 25 متهماً من مشاهير الفن والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والأعمال في البلاد، بتهم تعاطي وترويج المخدرات والمنشطات، وتسهيل تعاطيها، أو توفير أماكن لتعاطيها.وطالت الحملة الجديدة مشاهير من بينهم الفنانة المعروفة سيلا غينتش أوغلو والفنان إلياس يالتشينتاش.وقالت تقارير إن الشرطة أوقفت تسعة أشخاص من المتهمين وتبحث عن باقي المطلوبين.وشملت قائمة المطلوبين الفنانة أيبوكي ألبيري، وعارضتيّ الأزياء إريم خزندار، وعائشة نور بالجي، والمنتج التلفزيوني محمد فاتح أكسوي، وأتيش إينجه، وشفيق عمر دولمان، وأونر فاروق إيشيك وأورهان يلدي وبوراك تشيليك وفولكان بيوكهانلي وبشرى تاتار ودينك تشوتيلي وفايزة جيهان وأسودي ميرجان وإيليم إيبيك شفق وغوكهان شفق وأوميت أصلان وبوغرا بالكايا وأكين ألتان وأوغوز ألب غولر وكوبرا ألتاي وهلال زينب هيدبي، وميليش سلجوقأوغلو.وسيخضع المتهمون للفحص الطبي وسحب عينات دم وشعر، قبل التحقيق معهم في النيابة العامة وإطلاق سراحهم إلى حين صدور نتيجة الفحص مالم تطلب النيابة توقيف عدد منهم. (ارم نيوز)