صرصور زحف عليها... شاهدوا بالفيديو ما حصل مع مراسلة أخبار خلال البثّ المباشر
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16 July 2026
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30 mins ago
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source: tayyar.org
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حافظت مراسلة الأخبار في قناة "KTLA" الأميركيّة راشيل مينيتوف، على هدوئها وواصلت تقديم تقرير مباشر، بعدما زحف صرصور عليها، خلال تغطيتها خبر موجة الحرّ التي ضربت جنوب ولاية كاليفورنيا.
وخلال البثّ المباشر، زحف الصرصور على قميص مينيتوف، ومن ثمّ وصل إلى رقبتها وصدرها، قبل أن ينتقل إلى "الميكروفون" ويطير بعيدًا.
أما المراسلة، فاستمرت في أداء مهمتها الصحافيّة.
SURPRISE LANDING— KTLA 5 Morning News (@KTLAMorningNews) July 15, 2026
An insect crashed @KTLA reporter @RachelMenitoff's live shot last night, and we must praise her professionalism. Who else could remain this cool!? pic.twitter.com/a0naM2zxq9
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