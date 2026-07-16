بعد غياب استمر 16 عامًا، عاد الفنان المصري طارق عصام بطل مشهد "أنا اللي أكلت الجبنة الشهير" في فيلم "أبو علي" بطولة الفنان كريم عبد العزيز، للظهور مستغيثًا بسبب تدهور أوضاعه المعيشية.وأشار إلى انه يمر بأزمة حقيقية بسبب انعدام فرص العمل وعدم امتلاكه أي مصدر دخل ثابت.وقال عصام في فيديو عبر "تيك توك": "محدش بيتواصل معايا ولا بيكلمني، أنا كنت بمثل من وأنا عندي 8 سنين لحد 14 سنة، ودلوقتي عندي 30 سنة، ومفيش مصدر دخل، فبشتغل في المعمار عشان أمشي مصاريفي."وأضاف أنه يواجه ظروفًا مادية صعبة، مؤكدًا أنه اضطر للعمل في مجال المعمار لتوفير احتياجاته اليومية.ولفت إلى انه حاول التواصل مع عدد من نجوم الفن الذين شاركوا في بداية مشواره، وعلى رأسهم الفنان كريم عبد العزيز والفنان محمد سعد، أملًا في الحصول على فرصة للعودة إلى التمثيل، إلا أنه لم يتلق أي رد.وأكد أنه لا يبحث عن المال بقدر ما يسعى للحصول على فرصة عمل تعيده إلى الوسط الفني.