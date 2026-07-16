أكدت نقابة الفنانين الأردنيين استقرار الحالة الصحية للفنان الأردني القدير ربيع شهاب، بعد انتشار معلومات غير دقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن وضعه الصحي.وأوضح نقيب الفنانين الأردنيين هاني الجراح أنه أجرى اتصالًا مع عائلة الفنان شهاب للاطمئنان عليه والتحقق من حقيقة الأخبار المتداولة، حيث أكدت الأسرة أن حالته الصحية جيدة ومستقرة، نافيةً بشكل قاطع ما تم تداوله من شائعات.وأشارت النقابة، في بيان، إلى أن الأنباء التي تحدثت عن تدهور الحالة الصحية للفنان لا تستند إلى مصادر موثوقة، داعيةً إلى تحري الدقة والمسؤولية عند نشر الأخبار، لا سيما المتعلقة بالأوضاع الصحية والشخصية للفنانين.وشددت النقابة على أن تداول معلومات غير مؤكدة قد يترك آثارًا سلبية على الفنان وعائلته ومحبيه، مؤكدة أن أي مستجدات تخص أوضاع أعضائها الصحية أو المهنية يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية أو من خلال عائلاتهم.وجددت نقابة الفنانين الأردنيين حرصها على متابعة أوضاع الفنانين الأردنيين، متمنية للفنان ربيع شهاب دوام الصحة والعافية، وداعية الجمهور ووسائل الإعلام إلى اعتماد المصادر الرسمية عند نقل الأخبار.