بشكل مُفاجئ.. وفاة شيف شهير عن عمر 44 عاماً (صورة)
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15 July 2026
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47 mins ago
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source: tayyar.org
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بشكل مفاجئ، توفي الشيف البريطاني الشهير دوم تايلور عن عمر ناهز 44 عامًا، وذلك بعد سطوع نجمه عقب فوزه ببرنامج المواهب الشهير "فايف ستار كيتشن: بريطانيا تبحث عن أعظم شيف" عام 2023.
وأعلن مطعم The Good Front Room الخبر في بيان رسمي عبر حسابه على "إنستغرام"، واصفًا الراحل بأنه "صاحب رؤية جريئة ومبهجة أعاد من خلالها الاحتفاء والاعتبار بمطبخ الكاريبي الذي نشأ عليه في طفولته".
وأكد البيان أن إرثه سيظل مصدر إلهام حي، وأكد المطعم استمرار عمله كالمعتاد تكريمًا لمسيرة مؤسسه الراحل، مع توجيه مناشدة عاجلة للجمهور باحترام خصوصية أسرة الفقيد وأحبائه في هذا الوقت العصيب.
وقبل رحيله الصادم بـ5 أسابيع فقط، كان تايلور قد شارك عبر منصات التواصل الاجتماعي منشورًا دعا فيه متابعيه لزيارة مطعمه، معبرًا بكلمات مؤثرة عن شغفه برؤية الناس يجتمعون حول مائدته من أصدقاء وعائلات وغرباء يتقاربون للمرة الأولى، واصفًا مساحته الخاصة بأنها صممت خصيصًا لتكون ملاذًا مريحًا ومفعمًا بالطاقة الإيجابية والترحيب.
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