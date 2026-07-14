كتب "التيك توكر" إياد نور الدين: "بدي خبركم هالشي ولأول مرة! دعتنا قناة الـmtv انا و الوالد للمشاركة ببرنامج فني سياسي، للأمانة كانوا كتير محترمين معنا ومدحوا بمحتوانا كتير، اتفاجأت من هالتقدير و اكيد مشكورين عليه ، بس اذا معاملة الموظفين راقية و اخلاقهم حلوة مش معناه انو البرنامج نضيف،تناقشنا معن لنعرف شو مضمون البرنامج (من دون ذكر اسمه) و اكيد تم الرفض… انا ما عم قول هيك لأعمل ترند لانو اخر همي، بس هيدي رسالة لكل شخص على السوشل ميديا انو لما كرامتك وكرامة اهلك وناسك تكون بالموضوع بتكب المصاري والشهرة بأقرب مزبلة عندك."