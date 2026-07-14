ودّع الممثل ومُقدّم البرامج جوزيف الحويك، إبنه إيفس، في المطار.ونشر الحويك صورة عائليّة من المطار، علّق عليها قائلاً:" بس بدي قلك بحبك اد الدني كلها، انت شي كتير حلو صار بحياتي، الله يوفقك ويوصلك بالسلامة، وترجعلي بالسلامة يا قلبي، يا بطل".وأضاف: "أنا فخور بك".