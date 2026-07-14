Tayyar Article
بالصورة... ممثل ومُقّدم برامج لبنانيّ يُودّع إبنه في المطار: ترجعلي بالسلامة يا قلبي
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14 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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ودّع الممثل ومُقدّم البرامج جوزيف الحويك، إبنه إيفس، في المطار.
ونشر الحويك صورة عائليّة من المطار، علّق عليها قائلاً:" بس بدي قلك بحبك اد الدني كلها، انت شي كتير حلو صار بحياتي، الله يوفقك ويوصلك بالسلامة، وترجعلي بالسلامة يا قلبي، يا بطل".
وأضاف: "أنا فخور بك".
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