ُوفِيَ الممثل الأميركي سكوت برايس، عن عمر ناهز 68 عاماً، بعد صراع مع سرطان المريء والمعدة.وكان برايس قد كشف في العام 2025 عن إصابته بسرطان المريء والمعدة في المرحلة الثالثة، وأعلن بعد خضوعه للعلاج أنه يسير نحو التعافي، إلا أن المرض عاد مجددًا، وفق ما أشارت إليه الفنانة لوسي أرناز.ويُعدّ برايس من أبرز نجوم المسلسل الشهير "As the World Turns"، وجسّد شخصية كريغ مونتغمري.