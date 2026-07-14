ذكرت صحيفة "الأخبار" ان الإعلامية رنيم بوخزام في الـLBCI تستعد لمغادرة القناة والانضمام إلى قناة "الجزيرة".ومن المقرر أن تنتقل بوخزام إلى قناة "الجزيرة" في منتصف شهر تموز الحالي. لكنها لن تعمل ضمن مكتب القناة في بيروت، بل ستنتقل للإقامة والعمل في قطر، حيث المقر الرئيسي للشبكة في الدوحة.وستتولى تقديم نشرات الأخبار من استوديوهات القناة، لتنضم إلى فريقها الإعلامي هناك، بحسب الصحيفة.وكانت بوخزام قد انضمت إلى lbci قبل نحو 16 عاماً، وخلال مسيرتها غطّت العديد من الأحداث المفصلية.