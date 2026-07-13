بعد مسيرة فنيّة طويلة، غيّب الموت المغني الإيطاليّ بيبينو دي كابري عن عمر ناهز 86 عاماً.

واشتهر "أسطورة الاغنية الايطالية" بلقب "شامبانيا"، نسبة إلى أغنيته الناجحة التي تحمل الاسم عينه عام 1973.



ويُعدّ دي كابري واحدا من الشخصيات الأكثر شهرة في الموسيقى الشعبية الإيطالية.