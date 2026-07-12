Tayyar Article
إعلامية تثير الجدل.. تخلت عن 100 ألف دولار بعد طلاقها!
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12 July 2026
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2 hrs ago
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source: tayyar.org
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كشفت الإعلامية الأميركية باني إكس أو سبب حذف حلقة من بودكاست "Dumb Blonde"، تحدثت فيها للمرة الأولى عن انفصالها عن مغني الراب جيلي رول، رغم تحقيقها انتشاراً واسعاً وعائدات قاربت 100 ألف دولار.
وقالت باني إن إبقاء الحلقة متاحة كان سيجعل أصعب مراحل حياتها حاضرة باستمرار أمام الجمهور، بينما تحاول استعادة توازنها النفسي وبدء صفحة جديدة.
وأكدت أن حديثها في الحلقة كان صادقاً وعبّر عن مشاعرها حينها، لكنه لم يعد يعكس حالتها الحالية، مضيفة أنها لا تريد أن تُختزل صورتها في تجربة الطلاق أو أن تلاحقها لحظات الألم في كل ظهور إعلامي.وكشفت أنها شعرت بانهيار العلاقة قبل أكثر من عام من إعلان الانفصال، وعانت خلال تلك الفترة من البكاء لساعات وفقدان الرغبة في الطعام والشراب، حتى اعتقدت أحياناً أنها قد تحتاج إلى رعاية طبية.
وشددت على أن حذف الحلقة هدفه حماية رحلة تعافيها، مؤكدة أن سلامها النفسي أهم من الأرباح والمشاهدات.
وعن علاقتها بجيلي رول، نفت أن تكون الخيانة سبباً للطلاق، موضحة أن الاحترام والتفاهم لا يزالان قائمين بينهما، وأنهما يتعاونان في مسؤوليات تربية طفلهما.
وكان جيلي رول قد تقدم بطلب الطلاق في أيار الماضي، بعد زواج استمر نحو عشر سنوات.
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