في خبر حزين، أعلنت الفنانة المصرية إيمان سلامة، عن وفاة والدها عبر حسابها على انستغرام، طالبة من الجميع الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتبت إيمان قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي الى رحمة الله تعالى والدي، أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة"، دون أن تكشف عن موعد أو مكان تشييع الجثمان أو إقامة مراسم العزاء.

وكانت إيمان كشفت مؤخرا عن أزمة صحية مرت بها، إذ أعلنت عن خضوعها لعملية جراحية لاستئصال ورم ليفي، بعد سنوات من المعاناة والبحث عن العلاج المناسب.