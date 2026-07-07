بعد إنفصالها عنه... ما حقيقة زواج طليقة فنان لبنانيّ من شاعر بارز؟
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07 July 2026
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8 mins ago
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source: tayyar.org
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ضجّت مواقع التواصل الإجتماعيّ، بخبر زواج الشاعر حبيب بو أنطون، من ملكة الجمال السورية رنيم إسحاق طليقة الفنان أمير يزبك.
وفي هذا السياق، أفادت "ONE TV"، أنّ بو أنطون لم يتزوّج حتّى هذا التاريخ.
وكانت مواقع التواصل تداولت فيديو للشاعر بو أنطون، تغزّل فيه بإسحاق، وقال إنّه سيتزوّج بإمرأة سوريّة.
وتجدر الإشارة، إلى أنّ إسحاق نشرت الشهر الماضي، أوراقاً ثبوتيّة تُؤكّد إنفصالها عن يزبك في الولايات المتّحدة الأميركيّة.
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