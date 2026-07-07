انتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمراسلة "الجديد" زهراء فردون من داخل المستشفى حيث تمكث منذ نحو شهر.

وبدت زهراء بحال أفضل على ان تعود قريبا إلى الشاشة.

وكانت زهراء كشفت مؤخرا انها تعرضت لوعكة صحية مفاجئة وخطيرة استدعت دخولها المستشفى.

وقالت في رسالة مؤثرة من على سرير المستشفى: "وصلت للموت وقالولي حياتك عالمحك، ضغطي وصل لـ 3".

ووصفت زهراء حالتها بأنها "مواجهة مع الموت" بسبب إصابتها بمرض نادر وخطير، مشيرة إلى أنها بدأت في التحسن وتجاوز مرحلة الخطر ومؤكدة أنها ستعود أقوى مما كانت.