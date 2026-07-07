توفيت المغنية البريطانية لورين بينيت التي اشتهرت بكونها أحد أعضاء فرقة "جي آر إل" عن عمر ناهز 37 عاماً.وشكّل خبر وفاتها صدمة للوسط الغنائي الإنكليزي، وأثار موجة واسعة من الحزن بين جمهورها وزملائها في الوسط.وجاء إعلان الوفاة عبر بيان رسمي نشرته زميلاتها السابقات في الفرقة، ولم يتم حتى الآن الكشف عن أي تفاصيل رسمية تتعلق بسبب الوفاة أو ملابساتها.وبدأت لورين بينيت مشوارها الفني عام 2007 عندما انضمت إلى فرقة Paradiso Girls، قبل أن تطلق مع الفرقة أغنية Patron Tequila التي لفتت الأنظار إليها في بداياتها.