توفي الإعلامي السعودي الشاب سعود العتيبي، أحد أبرز مقدمي البرامج في قناة "الواقع" الفضائية، إثر حادث سير مروّع.

وبحسب مصادر سعوديّة، وقع الحادث على طريق ديراب جنوب الرياض، عقب مغادرة العتيبي مقرّ عمله في القناة متوجهاً إلى منزله، حيث تعرضت مركبته لحادث تصادم عنيف أودى بحياته على الفور.