وفاة إعلاميّ شاب في حادث سير مروّع! (صورة)
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06 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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توفي الإعلامي السعودي الشاب سعود العتيبي، أحد أبرز مقدمي البرامج في قناة "الواقع" الفضائية، إثر حادث سير مروّع.
وبحسب مصادر سعوديّة، وقع الحادث على طريق ديراب جنوب الرياض، عقب مغادرة العتيبي مقرّ عمله في القناة متوجهاً إلى منزله، حيث تعرضت مركبته لحادث تصادم عنيف أودى بحياته على الفور.
لا حول ولا قوة الا بالله— الاعلامي عبدالله بن محمس ال عاصم (@va50101) July 6, 2026
انتقل إلى رحمة الله تعالى الاعلامي في قناة الواقع الإعلامي سعود العتيبي رحمه الله اثر حادث مروري بعد خروجه من القناة
وإنا لله وإنا إليه راجعون#قناة_الواقع #سعود_العتيبي #الواقع pic.twitter.com/TJGl3p6deX
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