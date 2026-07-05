Tayyar Article
بالصورة: ظروف غامضة تحيط بوفاة التكتوكر " ملك "!
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05 July 2026
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8 mins ago
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source: Al-Jadeed
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خيّم الحزن على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، عقب الإعلان عن وفاة صانعة المحتوى والراقصة العراقية ملك فارس، المعروفة بلقب "ملوكة الفارس"، بعد العثور عليها متوفاة داخل شقتها في مدينة أربيل، في حادثة لا تزال ظروفها غامضة، وسط تحقيقات أمنية متواصلة لكشف ملابساتها.
ووفقًا للمعلومات الأولية، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بالعثور على ملك فارس متوفاة داخل شقتها، لتتوجه على الفور إلى الموقع، حيث فرضت طوقًا أمنيًا وبدأت بإجراءات الكشف وجمع الأدلة. كما جرى نقل الجثمان إلى دائرة الطب العدلي لإجراء التشريح والفحوصات اللازمة، بهدف تحديد السبب الدقيق للوفاة.
وفي إطار التحقيقات، باشرت الجهات المختصة الاستماع إلى إفادات عدد من الأشخاص الذين قد تكون لديهم معلومات مرتبطة بالقضية، وكان من بينهم الفنان العراقي جلال الزين، الذي خضع للتحقيق قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا بعد استكمال الإجراءات القانونية، من دون توجيه أي اتهام بحقه.
وحتى الآن، لم تُصدر السلطات في إقليم كردستان أو الحكومة العراقية أي بيان رسمي يكشف أسباب الوفاة أو نتائج التحقيقات الجارية، كما لم يُعلن تقرير الطب العدلي الذي يُنتظر أن يحدد الملابسات الطبية للحادثة.
في المقابل، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي روايات متباينة بشأن ما حدث، من بينها مزاعم تحدثت عن احتمال سقوط ملك فارس من شقتها، إلا أن هذه المعلومات لم تحظَ بأي تأكيد رسمي، فيما شددت الجهات الأمنية على أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن أي روايات يتم تداولها قبل صدور النتائج الرسمية تبقى في إطار التكهنات.
وأثار خبر وفاة ملك فارس صدمة واسعة بين متابعيها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن حزنهم لرحيلها المفاجئ، مطالبين بكشف الحقيقة وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها.
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