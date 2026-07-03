بعد تعرضه قبل أيام لحادث سير، طمأن الفنان السوري هادي أسود جمهوره على حالته الصحية.

ونشر هادي أول صورة له عبر حسابه على انستغرام عقب نجاته من الحادث وظهر ويده ملفوفة بضماد طبي، مشيرا إلى انه بدأ يتعافى ويستعد للعودة إلى نشاطه الفني.

وقال هادي في رسالة إلى الجمهور: "شكراً لكل يلي بعت رسايل وسأل، وسامحوني ما كنت قادر رد. الحمد لله، قدر الله وعطانا عمر جديد. هلق رح نرجع للستوديو، وإن شاء الله بشهر 9 جولة بأميركا، ومنرجع بشهر 10 على كندا، وبعدين أوروبا. شكراً لدعواتكم، وشكراً لكل يلي سأل عني... منشوفكم قريباً".

وكان أسود تعرّض لحادث سير أثناء توجهه لإحياء إحدى حفلاته في مدينة مونتريال ، ما استدعى نقله إلى أحد مستشفيات مدينة أوتاوا لتلقي العلاج حيث أمضى يوماً واحداً تحت الملاحظة الطبية بعد إصابته برضوض في مناطق متفرقة من جسده.