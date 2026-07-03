بحضور الأهل والأصدقاء المقربين، احتفل الفنان المصري أحمد ماجد بزفافه.والتقطت عدسات الحاضرين لقطات رومانسية للعروسين خلال الحفل وأثناء رقصهما سويا.يُذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد ماجد كانت مشاركته في مسلسل "على قد الحب".