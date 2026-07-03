Tayyar Article
فنان شهير يدخل القفص الذهبي.. وصور رومانسية توثق
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03 July 2026
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17 mins ago
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source: tayyar.org
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بحضور الأهل والأصدقاء المقربين، احتفل الفنان المصري أحمد ماجد بزفافه.
والتقطت عدسات الحاضرين لقطات رومانسية للعروسين خلال الحفل وأثناء رقصهما سويا.
يُذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد ماجد كانت مشاركته في مسلسل "على قد الحب".
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