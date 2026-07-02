أعلنت السلطات الروسية، عن العثور على جثة الممثل ألكسندر فيسوكوفسكي في نهر أوكا في موسكو، بعد اختفائه خلال رحلة صيد برفقة إبنه، بالقرب من منطقة بوشينسكي.

ورحل الممثل الروسيّ الشهير عن عمر ناهز 62 عاماً، بعد مسيرة فنية قدّم خلالها أعمالاً بارزة.

وبحسب لجنة التحقيق الرئيسية في مقاطعة موسكو، فإنّ الممثل ابتعد في اتجاه مجرى النهر قبل أن ينقطع الاتصال به، ما استدعى إطلاق عمليات بحث واسعة شارك فيها محققون وغواصون من وزارة الطوارئ الروسية وفرق الإنقاذ.

وأكدت أنها بدأت إجراءات التحقيق الأولي للوقوف على ظروف الحادث، فيما يواصل المحققون جمع الأدلة في موقع العثور على الجثة.