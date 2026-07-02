إلزام فنان شهير بدفع 13 مليون دولار لعاملة منزلية... ما السبب؟
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02 July 2026
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14 mins ago
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source: tayyar.org
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قضت هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا الأميركية بإلزام نجم موسيقى "الآر أند بي" الشهير، كريس براون، بدفع تعويضات مالية ضخمة تبلغ 12.9 مليون دولار لمدبرة منزل تعرضت للهجوم والنهش من قِبل كلب حراسة في أحد عقاراته.
كما قضت المحكمة بتقديم تعويضات إضافية لشقيقتها بقيمة 885 ألف دولار نتيجة الأضرار النفسية، و5000 دولار لزوج الضحية.
وبحسب صحيفة "الغارديان" تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2020، عندما تعرضت العاملة "ماريا أفيلا" لهجوم عنيف من الكلب "هاديس"، وهو من فصيلة الراعي القوقازي، أثناء عملها في منزل براون في مدينة تارزانا، ما أسفر عن إصابتها بجروح بالغة في ذراعها ووجهها استلزمت رقعًا جلدية وعشرات الغرز، فضلًا عن إصابتها باضطراب ما بعد الصدمة وتلف في الأعصاب أعاقها عن العمل. (إرم نيوز)
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