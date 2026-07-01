Tayyar Article
كان عمرها 35 عامًا فقط.. رحيل نجمة شهيرة وتضارب بشأن سبب وفاتها! (صورة)
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01 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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في خبر حزين، توفيت الممثلة الأميريية ديفاي تشيس، المعروفة بأدوارها في فيلمي الرعب الشهيرين The Ring "ذا رينغ" وDonnie Darko "دوني داركو"، إضافة إلى أدائها الصوتي لشخصية "ليلو" في فيلم ديزني "ليلو وستيتش"، عن عمر ناهز 35 عامًا.
وأكد تقرير طبي ان تشيس توفيت في 16 حزيران الحالي داخل أحد مستشفيات لوس أنجلوس. وأشار الطبيب الشرعي إلى أن "تعاطي المخدرات المزمن" كان من العوامل الصحية المصاحبة، فيما جرى تسجيل الوفاة "طبيعية".
من جهته، ذكر مدير أعمالها جون رايان جونيور، وفق تقارير إعلامية، أنها توفيت نتيجة تسمم في الدم، عقب إصابتها بالتهاب السحايا، ما يعكس تضاربًا في بعض التفاصيل الطبية الأولية حول سبب الوفاة.
وكشف والدها، جون ديفيد شوالير، في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز، أنها كانت تعيش في ظروف صعبة قبل وفاتها، فقد كانت بلا مأوى في لوس أنجلوس وتعيش مع صديقها.
كما أشار إلى أن حياتها شهدت تدهورًا تدريجيًا بعد سنوات من العمل في هوليوود منذ طفولتها.
وبدأت ديفاي تشيس مسيرتها الفنية في سن مبكرة، فقد ظهرت لأول مرة وهي في السابعة من عمرها في مسلسل "سابرينا الساحرة المراهقة"، قبل أن تحقق انطلاقتها الكبرى عام 2001 من خلال فيلم "دوني داركو".
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