أعلنت مذيعة الـ mtv كريستيل سعادة انها رُزقت بمولودها الأول "كيان".

ونشرت كريستيل صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "انستغرام" كشفت من خلالها انها وزوجها روي بو مارون استقبلا طفلهما الأول "كيان" في 29 حزيران الجاري.

يُذكر ان كريستيل هي إحدى مذيعات برنام ALIVE عبر قناة الـ MTV.