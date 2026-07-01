Tayyar Article
مذيعة الـ MTV تُرزق بمولودها الأول... (صورة)
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01 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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أعلنت مذيعة الـ mtv كريستيل سعادة انها رُزقت بمولودها الأول "كيان".
ونشرت كريستيل صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "انستغرام" كشفت من خلالها انها وزوجها روي بو مارون استقبلا طفلهما الأول "كيان" في 29 حزيران الجاري.
يُذكر ان كريستيل هي إحدى مذيعات برنام ALIVE عبر قناة الـ MTV.
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