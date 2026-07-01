تحدث الفنان المصري محمد محسن عن تفاصيل الأزمة الصحية الحرجة التي ألمّت بزوجته الفنانة هبة مجدي مؤخرا.

وأوضح محسن أنه وزوجته فضلا التكتم التام والابتعاد عن صخب الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وقال في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "فضلنا التركيز الكامل على رحلة العلاج بعيداً عن الصخب، واحتفظنا بتفاصيل المرض داخل أسرتنا الصغيرة حتى يمنّ الله عليها بتمام الشفاء والعافية".

وأوضح أن الحالة الصحية لزوجته أصبحت مستقرة في الوقت الراهن، لافتاً إلى أنها قطعت شوطاً كبيراً في رحلتها العلاجية، ودخلت فعلياً في المرحلة النهائية والأخيرة من العلاج من السرطان.

وكانت الفنانة والممثلة المصرية هبة مجدي قد أثارت حالة من القلق والتعاطف الواسع بين جمهورها ومتابعيها على منصات التواصل الاجتماعي، عقب كشفها عن تعرضها لأزمة صحية شديدة خلال الفترة الأخيرة خاضت على إثرها رحلة علاج شاقة.