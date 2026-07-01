ودعت الفنانة نورا رحال ابنها أليكس إلى مثواه الأخير بعد وفاته بطريقة مأساوية، بحضور الأهل والأقارب وعدد من المشاهير.

وبدت نورا متأثرة بشكل كبير خلال مراسم الجنازة التي أقيمت أمس الثلاثاء في كنيسة مار إلياس في الرابية واستقبلت المعزين وهي تحمل صورة ابنها الراحل بين يديها.

وانهارت نورا خلال وداعها الأخير لنجلها، حيث قالت خلال إلقائها نظرة الوداع الأخير على نجلها: "الله معك يا ابني".