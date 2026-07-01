"الله معك يا ابني"... انهيار فنانة شهيرة في وداع نجلها (شاهد الفيديو)
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01 July 2026
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13 mins ago
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source: tayyar.org
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ودعت الفنانة نورا رحال ابنها أليكس إلى مثواه الأخير بعد وفاته بطريقة مأساوية، بحضور الأهل والأقارب وعدد من المشاهير.
وبدت نورا متأثرة بشكل كبير خلال مراسم الجنازة التي أقيمت أمس الثلاثاء في كنيسة مار إلياس في الرابية واستقبلت المعزين وهي تحمل صورة ابنها الراحل بين يديها.
وانهارت نورا خلال وداعها الأخير لنجلها، حيث قالت خلال إلقائها نظرة الوداع الأخير على نجلها: "الله معك يا ابني".
الفنانة السورية #نورا_رحال تلقي نظرة الوداع الأخير على ابنها الراحل أليكس pic.twitter.com/LP6eiFdmxx— Aghani Aghani (@aghaniaghani) June 30, 2026
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