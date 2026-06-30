"وصلت للموت".. مُراسلة "الجديد" مُصابة بمرض نادر وخطير!
-
30 June 2026
-
58 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
كشفت مُراسلة قناة "الجديد" زهراء فردون انها تعرضت مؤخرا لوعكة صحية مفاجئة وخطيرة استدعت دخولها المستشفى.
وقالت زهراء في رسالة مؤثرة من على سرير المستشفى: "وصلت للموت وقالولي حياتك عالمحك، ضغطي وصل لـ 3".
ووصفت زهراء حالتها بأنها "مواجهة مع الموت" بسبب إصابتها بمرض نادر وخطير، مشيرة إلى أنها بدأت في التحسن وتجاوز مرحلة الخطر ومؤكدة أنها ستعود أقوى مما كانت.
-
Just in
-
14 :35
مداهمات للجيش... وتوقيف مطلوبين تتمة
-
14 :28
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا حاجة للتدخل الخارجي في مضيق هرمز لأنه سيؤدي فقط لتعقيد الأمور
-
14 :07
خبرٌ سارّ بشأن ربطة الخبز! تتمة
-
13 :57
مطلوب لحالة طارئة دم من فئة +A في مستشفى رزق LAU للاتصال: 03305031
-
13 :56
خلال عملية توغل... استنفارٌ إسرائيليّ وهاتف جندي مفقود! تتمة
-
13 :25
بيانٌ لـ"الماليّة"... ماذا جاء فيه؟ تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
نجل ممثّلة في ذمّة اللّه!
-
كيت ميدلتون تتحدى السرطان بتسلق 3 قمم في 24 ساعة
-
أنجلينا جولي تستحضر معركتها مع السرطان في فيلم "كوتور"
-
إصابة مي عمر في مشهد أكشن مع أحمد العوضي في "شمشون ودليلة"
-
بعد مسيرة فنيّة طويلة... الموت يُغيّب فنانًا قديرًا
-
أحمد سعد يعلن مفاجأة على الهواء عن نتيجة مباراة مصر ونيوزيلندا
-
مصر.. محامية تتهم الفنان تامر شلتوت بتحطيم سيارتها عمداً
-
شقيق سهام جلال: سنلجأ الى القانون لمقاضاة الطبيب المعالج لها بعد ثبوت خطئه
-
"متحرش هددني بالاغتصاب وحصل على براءة".. فنانة مصرية تستغيث
-
فاجعة في الوسط الفني.. حادث سير مروع ينهي حياة ممثل شاب
-
بالصورة: هذا ما قالته نجمة لبنانية شهيرة بعد إستشهاد شقيقتها!
-
هذه هي تشكيلة منتخب لبنان لكرة السلة لمواجهة الهند والسعودية ضمن النافذة الثانية من تصفيات كأس العالم
-
الموت يؤلم فنانة شهيرة.. فقدت شقيقها الوحيد (صورة)
-
الموت يخطف مُجددا أحد أعضاء مسلسل Friends
-
ممثل لبنانيّ شهير يعتذر من زوجته: كنت بعيداً عنها 15 سنة (صورة)
-
صحافيّة تركيّة تُفجّر مفاجأة.. هكذا تُوفِيَت بطلة مسلسل "شراب التوت"!
-
التحقت بابنيها الشهيدين.. تفاصيل جديدة عن استشهاد شقيقة فنانة لبنانية شهيرة بغارة على النبطية
-
استشهاد شقيقة فنانة لبنانية جراء قصف إسرائيلي: "شيلولي أختي من تحت الردم"! (صورة)
-
أميرة فتحي تتحدث عن الأمومة في حياتها وعلاقتها بابنتها
-
صابر الرباعي يفاجئ جمهوره بموعد اعتزاله الغناء: خلاص كبرت
-
-
Just in
-
14 :35
مداهمات للجيش... وتوقيف مطلوبين تتمة
-
14 :28
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا حاجة للتدخل الخارجي في مضيق هرمز لأنه سيؤدي فقط لتعقيد الأمور
-
14 :07
خبرٌ سارّ بشأن ربطة الخبز! تتمة
-
13 :57
مطلوب لحالة طارئة دم من فئة +A في مستشفى رزق LAU للاتصال: 03305031
-
13 :56
خلال عملية توغل... استنفارٌ إسرائيليّ وهاتف جندي مفقود! تتمة
-
13 :25
بيانٌ لـ"الماليّة"... ماذا جاء فيه؟ تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
مداهمات للجيش... وتوقيف مطلوبين
-
-
-
30 June 2026
-
خبرٌ سارّ بشأن ربطة الخبز!
-
-
-
30 June 2026
-
خلال عملية توغل... استنفارٌ إسرائيليّ وهاتف جندي مفقود!
-
-
30 June 2026
-
بيانٌ لـ"الماليّة"... ماذا جاء فيه؟
-
-
-
30 June 2026
-
باسيل بعد لقائه بري: متوافقون على رفض الفتنة وحماية لبنان وعدم المس بالجيش
-
-
-
30 June 2026
-
انخفاضٌ طفيف بالحرارة... كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
-
-
-
30 June 2026
-
بالفيديو: انقلاب شاحنة في وسط الطريق في الدكوانة
-
-
-
30 June 2026
-
انتهى الـ Telethon... لكن حملة "Together We Heal Lebanon" مستمرة
-
-
-
30 June 2026
-
قطبا «الثنائي الشيعي» يتفقان على رفض «اتفاق الإطار» مع إسرائيل ويختلفان بشأن استخدام الشارع اللبناني
-
-
-
30 June 2026
-
بالصورة: حادثة مأساويّة... العثور على جثّة بجانب إحدى الطرق في الكورة!
-
-
-
30 June 2026