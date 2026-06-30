كشفت مُراسلة قناة "الجديد" زهراء فردون انها تعرضت مؤخرا لوعكة صحية مفاجئة وخطيرة استدعت دخولها المستشفى.

وقالت زهراء في رسالة مؤثرة من على سرير المستشفى: "وصلت للموت وقالولي حياتك عالمحك، ضغطي وصل لـ 3".

ووصفت زهراء حالتها بأنها "مواجهة مع الموت" بسبب إصابتها بمرض نادر وخطير، مشيرة إلى أنها بدأت في التحسن وتجاوز مرحلة الخطر ومؤكدة أنها ستعود أقوى مما كانت.