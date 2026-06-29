أفادت "اليازا عبر صفحاتها أنّ أليكس نجل الممثلة نورا رحال توفّي متأثرًا بإصابة بالغة تعرّض لها إثر حادث أدى إلى ارتطام ساقه بباب زجاجي، ما تسبب بتمزق في الشريان الأورطي ونزيف حاد.ونُقل إلى أحد مستشفيات بيروت، حيث خضع للعلاج إلا أن محاولات الأطباء للسيطرة على النزيف لم تنجح، ليفارق الحياة متأثرًا بإصابته.