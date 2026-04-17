علق المنتج اللبناني الشهير صادق الصباح على وقف النار: آن الأوان أن نختار الحياة لا الحرب، وأن نعطي الدولة اللبنانية والجيش اللبناني كامل الدعم لفرض حلّ دبلوماسي يحمي ما تبقّى من وطننا وإعادة آخر شبر من أراضينا. لقد دفعنا أثمانًا باهظة من دماء شهدائنا ووجع جرحانا وخسارة شبابنا وأطفالنا ونساءنا، ولم نجنِ سوى الدمار.



واضاف: كفى حروبًا، لنستعيد حقّنا بالسلام ولننهض بجنوبنا ونبني بيوتنا ومستقبلنا