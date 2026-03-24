كتبت الفنانة كارول سماحة تعليقاً على وضع الحرب على لبنان: إذا حدا قال ما يتنازل عن جنوب لبنان ولا عن ١٠٤٥٢ كلم² يُتَّهم بأنه إيراني..

وإذا حدا قال إنه ما كان لازم يدخل حزب الله بهالمعركة الأخيرة يُتَّهم بأنه صهيوني..

بصراحة، ضاع مفهوم الوطنية ببلدنا، وصار كل شخص يفسّر الوطنية حسب رؤيته وموقفه السياسي.