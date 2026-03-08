Tayyar Article
بالصور: إستشهاد مصمّم المعارك السينمائي اللبناني!
-
08 March 2026
-
23 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
إستشهد المصمّم السينمائي المواطن محمد علي في جنوب لبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي على بلدته، في حادثة أثارت حالة من الحزن في الأوساط الفنية، لا سيما أنه كان من الوجوه الشابة الصاعدة في مجال تصميم المعارك والمشاهد الحركية في الدراما.
وبرز محمد علي في الفترة الأخيرة من خلال عمله في تصميم مشاهد الأكشن، وشارك في مسلسلي "مولانا" و"بالحرام"، حيث تولّى تنفيذ مشاهد قتالية تطلبت دقة فنية وتنسيقًا عاليًا بين الممثلين وفريق التصوير.
-
Just in
-
16 :46
إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوي في منطقة تل أبيب الكبرى ومحيطها
-
16 :44
مراسل المنار: مدينة قم الايرانية تتعرض لعدوان بغارات متتالية
-
16 :39
الغارتان على صيدا استهدفتا أطراف مخيم عين الحلوة
-
16 :38
وكالة فارس: الحرس الثوري استهدف بالصواريخ فجر اليوم موقعين لجماعات انفصالية في كردستان العراق
-
16 :37
غارتان اسرائيليتان على مدينة صيدا
-
16 :21
إيران: عراقتشي:
- إيران هي من ستختار قائدها وليس ترامب
- نحن حالياً نمتلك القدرة الكاملة على الدفاع ولدينا جنود شجعان جداً ومستعدون للقتال ضد أي عدو يدخل أرضنا وهزيمته وتدميره
- التعاون العسكري بين إيران وروسيا كان موجوداً في الماضي وهو موجود الآن وسيستمر في المستقبل أيضاً
-
-
Other stories
-
-
-
"السما مليانة صواريخ".. فنانة شهيرة توقف حفلها بسبب "درون"! (فيديو)
-
بسبب الأعلى مشاهدة.. حرب باردة بين عمرو سعد والمخرج محمد سامي
-
الجمهور يطالب سيلينا غوميز بالانفصال عن زوجها بسبب قُبلة
-
بالصورة: الموت يفجع إعلامية لبنانية شهيرة!
-
ألفت إمام تكشف أسراراً في حياتها: كنت زوجة ثانية بإرادتي
-
الموت يغيّب كاتبا ومخرجا لبنانيًّا!
-
بسبب غيابه عن الموسم الدرامي.. محمد رمضان "يصالح نفسه" بسيارة فارهة
-
مي عز الدين تخرج من المستشفى... ومنع الزيارة عنها
-
وفاة إيناس الليثي تصدم الوسط الإعلامي والفني في مصر
-
نادية مصطفى تطلب الدعاء لهاني شاكر وتقلق جمهوره
-
افيخاي يرد على فنانة لبنانية شهيرة: ..عفوًا منك!
-
بالفيديو: نجم لبناني شهير ينفعل.. وينسحب!
-
فنانة شهيرة تخضع لعملية جراحية وزوجها يطلب الدعاء لها! (صورة)
-
إعلامي جديد خارج الـ LBCI... ماذا في التفاصيل؟
-
ممثل لبناني يمثل أمام المباحث الجنائية المركزية... وهذا هو السبب!
-
المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي تُهاجم مسلسلا رمضانيا!
-
سيُقام حفل الزفاف في لبنان.. ممثل شهير يرتبط بممثلة بعيدا من الأضواء
-
بعد السرقة "المثيرة".. ماكرون يقبل استقالة مديرة متحف اللوفر
-
الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: "أرقد بسلام يا حبيبي ميشال"!
-
إعلامية شهيرة تتعرّض لعدوى بكتيرية.. ونتشر الصور!
-
-
Just in
-
16 :46
إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوي في منطقة تل أبيب الكبرى ومحيطها
-
16 :44
مراسل المنار: مدينة قم الايرانية تتعرض لعدوان بغارات متتالية
-
16 :39
الغارتان على صيدا استهدفتا أطراف مخيم عين الحلوة
-
16 :38
وكالة فارس: الحرس الثوري استهدف بالصواريخ فجر اليوم موقعين لجماعات انفصالية في كردستان العراق
-
16 :37
غارتان اسرائيليتان على مدينة صيدا
-
16 :21
إيران: عراقتشي:
- إيران هي من ستختار قائدها وليس ترامب
- نحن حالياً نمتلك القدرة الكاملة على الدفاع ولدينا جنود شجعان جداً ومستعدون للقتال ضد أي عدو يدخل أرضنا وهزيمته وتدميره
- التعاون العسكري بين إيران وروسيا كان موجوداً في الماضي وهو موجود الآن وسيستمر في المستقبل أيضاً
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
EXCLUSIVE
خاص - مرجع مصدوم.. عُدنا الى نقطة الصفر!
-
-
-
08 March 2026
-
بعد تداول خبر "نقل جثمانين إيرانيين "… توضيح من فندق “كومفورت” !
-
-
-
08 March 2026
-
الإمارات تنفي!
-
-
-
08 March 2026
-
باسيل في يوم المرأة العالمي : حيث تكونين تبقى جذور الأرض حيّة
-
-
-
08 March 2026
-
قسطنطين: حذار من الخطيئة المميتة بالتماهي ولو من غير قصد مع مخطط تفجير لبنان
-
-
-
08 March 2026
-
هذا ما حصل خلال أول محاكمة لعناصر من " الحزب "!
-
-
-
08 March 2026
-
ما حقيقة خبر استهداف السفير الإيراني؟
-
-
-
08 March 2026
-
إستشهاد عميد متقاعد في الجيش !
-
-
-
08 March 2026
-
الأمن العام ينعي شهيده!
-
-
-
08 March 2026
-
مارتين نجم: وبالرغم من الخوف والخطر، بتبقى المرأة اللبنانية رمز الصمود
-
-
-
08 March 2026