إستشهد المصمّم السينمائي المواطن محمد علي في جنوب لبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي على بلدته، في حادثة أثارت حالة من الحزن في الأوساط الفنية، لا سيما أنه كان من الوجوه الشابة الصاعدة في مجال تصميم المعارك والمشاهد الحركية في الدراما.



وبرز محمد علي في الفترة الأخيرة من خلال عمله في تصميم مشاهد الأكشن، وشارك في مسلسلي "مولانا" و"بالحرام"، حيث تولّى تنفيذ مشاهد قتالية تطلبت دقة فنية وتنسيقًا عاليًا بين الممثلين وفريق التصوير.





