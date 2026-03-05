Tayyar Article
بالصورة: الموت يفجع إعلامية لبنانية شهيرة!
05 March 2026
05 March 2026
source: tayyar.org
فجعت الإعلامية رابعة الزيات بوفاة شقيقتها، وكتبت عبر خاصية “ستوري” عبر حسابها على “انستغرام”: “في ظل الحرب الوحشية وغمرة الموت والحزن الجماعيين، يعتصرني حزن شخصي عميق على فقدان شقيقتي الجميلة الغالية شيرين”. وأضافت الزيات: “يمتزج دعمي عليها بدموعي على بلادنا وشهدائها، إلى جوار الرحمن بإذن الله”.
Just in
23 :03
وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة توسيع العدوان على لبنان إلى 123 شهيداً و683 جريحاً
22 :57
وسائل إعلام إسرائيلية: رمايات صاروخية جديدة من إيران نحو وسط "إسرائيل"
22 :48
غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت
22 :44
التلفزيون الإيراني: بدء موجة جديدة من الصواريخ نحو "إسرائيل"
22 :42
غارة تحذيرية على الضاحية
22 :36
جيش العدو الإسرائيلي: إصابة ضابط بجروح خطيرة وجندي بجروح متوسطة خلال اشتباكات جنوبي لبنان
مخاتير يتلقون إتصالات من جيش العدو الإسرائيلي!
05 March 2026
بن غفير: " الحزب " إستبق الضربة!
05 March 2026
اشتباكات بين العدو الإسرائيلي وقوات الرضوان!
05 March 2026
إنذار إسرائيلي لسكّان البقاع!
05 March 2026
شو الوضع؟ ترانسفير لبناني جديد لضرب جوهر لبنان الكبير: التضامن والوعي مطلوبان لحماية الكيان
05 March 2026
ترامب يقول إنه يجب أن يشارك في اختيار خلف خامنئي
05 March 2026
مرتضى يردّ على النائب مارك ضو: أنت وأمثالك من نواب الصدفة!
05 March 2026
عراقجي: لم نطلب وقف إطلاق النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا ولا نية لدينا لإغلاق مضيق هرمز
05 March 2026
باسيل: التحريض خنجر بصدر الوطن وخيانة لتاريخنا وغدر لميثاقنا!
05 March 2026
قوى الأمن: مفارز السير تعمل على تسهيل أزمة المرور الكثيفة
05 March 2026