فجعت الإعلامية رابعة الزيات بوفاة شقيقتها، وكتبت عبر خاصية “ستوري” عبر حسابها على “انستغرام”: “في ظل الحرب الوحشية وغمرة الموت والحزن الجماعيين، يعتصرني حزن شخصي عميق على فقدان شقيقتي الجميلة الغالية شيرين”. وأضافت الزيات: “يمتزج دعمي عليها بدموعي على بلادنا وشهدائها، إلى جوار الرحمن بإذن الله”.



