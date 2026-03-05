غيب الموت الكاتب والمخرج انطوان غندور( مواليد 5 نيسان عام 1942 في عين علق). له أعمال عدة في التلفزيون والسينما والمسرح والإذاعة. وحصدت أعماله الدرامية جوائز وشهادات تقدير، كما قدمت فيها دراسات وأبحاث أكاديمية.

يعدّ غندور أول من كتب حلقة تلفزيونيّة لبنانية مدتها ساعة ونصف الساعة ضمن سلسلتي «كانت أيام» و«أديب وقصّة» وذلك بديكورين فقط. وقد تخطت أعماله المئة بين مسلسل تلفزيوني وعمل مسرحي وإذاعي وسينمائي، فضلا عن أعماله الوثائقية التي عرضت على الشاشات اللبنانية والعربية.

من ابرز أعماله: فيلم كلنا فدائيون[1969] مسلسل كانت أيام[1964] مسلسل أخوت شاناي[1973] مسلسل بربر آغا[1979] مسلسل أربع مجانين وبس (1982) مسلسل رصيف البارزيانا[1985].

من اعماله المسرحية : القبقاب ( 1979 ) . بربر آغا ( 1980). طانيوس شاهين (1990).