كتب المتحدث باسم الجيش الاسرئيلي افيخاي ادرعي:

سيدة إليسا!



من المثير للاهتمام أن أراك اليوم تتبنين ذات المنطق الذي كان سببًا في حظرك لي سابقًا. لقد أثبتت الأيام والواقع المرير صحة ما قلناه، وما كنت أكرره وهو أن حماية أرواح اللبنانيين تتطلب مواقف حازمة لا تقبل المواربة. ورغم أن هذا الإدراك جاء متأخرًا (عفوًا منك)



وذلك رداً على تغريدة كانت قد نشرتها اليسا جاء فيها:



دور الحكومة اليوم تكون حازمة، مطلوب قررات تحمي ارواح اللبنانيين من حزب سقطت عنو صفة المقاومة و صار حزب ارهابي بامتياز.