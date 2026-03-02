افيخاي يرد على فنانة لبنانية شهيرة: ..عفوًا منك!
02 March 2026
36 mins ago
source: tayyar.org
كتب المتحدث باسم الجيش الاسرئيلي افيخاي ادرعي:
سيدة إليسا!
من المثير للاهتمام أن أراك اليوم تتبنين ذات المنطق الذي كان سببًا في حظرك لي سابقًا. لقد أثبتت الأيام والواقع المرير صحة ما قلناه، وما كنت أكرره وهو أن حماية أرواح اللبنانيين تتطلب مواقف حازمة لا تقبل المواربة. ورغم أن هذا الإدراك جاء متأخرًا (عفوًا منك)
وذلك رداً على تغريدة كانت قد نشرتها اليسا جاء فيها:
دور الحكومة اليوم تكون حازمة، مطلوب قررات تحمي ارواح اللبنانيين من حزب سقطت عنو صفة المقاومة و صار حزب ارهابي بامتياز.
12 :37
مراسل القناة 14 نقلاً عن الجيش الإسرائيلي: اغتيال كافة رؤساء أقسام الاستخبارات الإيرانية خلال تواجدهم في اجتماع طارئ
12 :36
عن لبنان.. ماذا قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي؟ تتمة
12 :30
بالفيديو: مشهد الغارة العنيفة على دورس في بعلبك تتمة
12 :26
وكالة تسنيم: الحرس الثوري يعلن استهدافه مكتب نتنياهو ومقر قائد القوات الجوية ضمن الموجة العاشرة
12 :25
وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط شظايا صاروخية في منطقة تل أبيب
12 :19
جعجع: على الحكومة اللبنانية أن تعلن اليوم الحزب منظمة خارجة عن القانون تتمة
