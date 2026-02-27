إنسحب الممثل طوني عيسى من برنامج "فريز"، خلال حلوله ضيفاً، وقال "أنا بعتذر، ما فيي كمل الحلقة أبداً، هيدا مش حكي واصطفلوا أنا بعتذر من الكلّ".وصرخ عيسى بمذيع البرنامج، وقال له: "ما بدي إلعب يا خيي، ما بقى حدا يحكي".وتفاجأ مُقدم البرنامج بانسحاب عيسى وبما قاله، لكن، تبيّن أنّ الأخير كان يقوم بـ"مقلب".وبعد دخوله من جديد إلى الاستوديو، قال عيسى: "حلو كتير البرنامج، حبيتو"، بينما قال المقدم "خوفني".