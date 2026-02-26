سيُقام حفل الزفاف في لبنان.. ممثل شهير يرتبط بممثلة بعيدا من الأضواء
26 February 2026
1 day ago
source: tayyar.org
كشفت "فوشيا" أن الممثل السوري محمد الأحمد مرتبط رسميا منذ فترة بممثلة سورية سبق أن جمعته بها أعمال درامية عدّة.
وأشارت المعلومات إلى ان العلاقة بين الإثنين بدأت في إطار مهني، ثم تطوّرت بهدوء إلى قصة حب متينة، تُوّجت بقرار الارتباط الرسمي بعيدا من الأضواء.
وفضّل الأحمد، بحسب "فوشيا" إبقاء هذا الجانب من حياته بعيدا عن الإعلام، لا سيما خلال فترة انشغاله حاليا بتصوير مشاهده في مسلسل "كذبة سودا" الذي تنتجه شركة The Wise Production.
وأشارت المصادر إلى أن العروس تتواجد حاليا إلى جانب الأحمد في لبنان، حيث من المُرجح أن يُقام حفل الزفاف هناك.
10 :24
نتنياهو: يجب ألا يتسلح النظام الإيراني الإرهابي بأسلحة نووية تمكنه من تهديد البشرية جمعاء
10 :23
انطلاق صواريخ من إيران... إلى إسرائيل! تتمة
10 :21
وسائل إعلام إسرائيلية: دوي انفجارات قوية تسمع في الجليل بشمال إسرائيل وفي منطقة حيفا
10 :17
ترامب يعلن: الجيش الأميركي ينفذ عملية ضخمة ومستمرة في إيران! تتمة
10 :15
أصوات انفجارات تسمع في جنوب لبنان ناجمة عن صواريخ اعتراضية
10 :12
الجيش الإسرائيلي: رصدنا قبل وقت قصير إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل
انطلاق صواريخ من إيران... إلى إسرائيل!
-
28 February 2026
ترامب يعلن: الجيش الأميركي ينفذ عملية ضخمة ومستمرة في إيران!
-
28 February 2026
الكشف عن وضع الرئيس الإيراني!
-
28 February 2026
بعد الضربات على إيران.. سلام: لن نقبل بمغامرات جديدة!
-
28 February 2026
اخترق الأجواء اللبنانية... إطلاق صاروخ اعتراضي من كريات شمونة!
-
28 February 2026
تفاصيل الضربة على إيران.. ماذا سُميت العملية؟
-
28 February 2026
هل يُغلق المجال الجوي اللبناني؟
-
28 February 2026
إغلاق أجواء وحظر تجمعات..إجراءات إسرائيلية بعد بدء ضرب طهران!
-
28 February 2026
إجراءات للسفارة الأميركية في قطر!
-
28 February 2026
30 موقعاً حتّى الآن... انفجارات بالقرب من مكتب خامنئي؟!
-
28 February 2026