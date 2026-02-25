الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: "أرقد بسلام يا حبيبي ميشال"!
-
25 February 2026
-
9 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
أعلنت الممثلة والمذيعة لمى لاوند، عن وفاة زوج عمّتها.
ونعت لاوند زوج عمّتها وقالت: "إلى أن نلتقي مجدداً يا عزيزي ميشال. أنت الآن مع يسوع الذي أحببته كثيراً. سأفتقد دعاباتك، وحنانك، وضحكاتك الجميلة. لم أتخيل يوماً أنك سترحل... ارقد بسلام يا حبيبي".
-
Just in
-
15 :14
عطالله: التشريع مسؤولية تتمة
-
15 :08
عراقجي قبل مغادرته إلى جنيف: ستستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة استناداً إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة
-
14 :57
خاص - الجنوب الثالثة: لائحتان مستقلتان ومرشح ينشط على الأرض... تتمة
-
14 :56
أبي خليل: "التيار" يبقى الحريص الوحيد على الدستور والاستقرار التشريعي والاصلاح الحقيقي تتمة
-
14 :49
الوكالة الوطنية: الجيش اللبناني يعمل منذ الصباح على رفع سواتر ترابية وتحصين نقطة تمركزه المستحدثة في منطقة سردة - قضاء مرجعيون
-
14 :47
باسيل حول إبطال قانون إستقلالية القضاء: انشالله ما يكرّروا الجريمة بحق العدالة! تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
إعلامية شهيرة تتعرّض لعدوى بكتيرية.. ونتشر الصور!
-
تعرّض لإصابة في ظهره... فنان شهير ضحية ويتوعد بالانتقام!
-
روجينا تعلن كواليس تعاونها الأول مع مايا أشرف زكي
-
"أوافق لابني".. دينا تثير الجدل بتصريح عن المساكنة
-
بالصورة: الموت يُغيّب زوجة فنان لبنانيّ راحل!
-
تطورات بلاغ هيفاء وهبي ضد طبيب استغل فيديوهات تخصّها
-
للمرّة الثامنة... نقل فنان بشكلٍ عاجل إلى المستشفى! (صورة)
-
سيرين عبد النور تحتفل مع فريق "كذبة سودا" بعيد ميلادها
-
بالصورة - "لما اغلط توبّخني ولما انجح تقدّرلي النجاح".. هكذا ودعت مراسلة الـLBCI زميلها
-
فيلم «رسائل صفراء» يفوز بـ«الدب الذهبي» في مهرجان برلين السينمائي
-
بالصورة - بعد أكثر من ١٢ عاما في المحطة.. مراسل الـLBCI يعلن استقالته!
-
هكذا علقت ممثلة لبنانية شهيرة عل المجازر!
-
الموت يؤلم ممثلاً لبنانياً كوميدياً.. هكذا ودع شقيقته (صورة)
-
فضيحة تطال مسلسلا رمضانيا.. اتهامات للكاتب وحذف اسمه لهذا السبب
-
"قرار جديد" يلوح في الأفق بحق الأمير السابق أندرو
-
لورا خليل لـ«الشرق الأوسط»: أنا ظُلمت والـ«سوشيال ميديا» أنصفتني
-
رصد "القرش النائم" في أحد أقسى الأماكن على وجه الأرض
-
ملحم زين عن فضل شاكر: "ما قوص على نملة"..
-
تصدر الترند بعد الحلقة الأولى.. هذا ما قاله تيم حسن عن شخصيته في "مولانا"
-
كان مذهولاً... شاهدوا الصور الأولى للأمير أندرو بعد مُغادرته مركز الشرطة
-
-
Just in
-
15 :14
عطالله: التشريع مسؤولية تتمة
-
15 :08
عراقجي قبل مغادرته إلى جنيف: ستستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة استناداً إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة
-
14 :57
خاص - الجنوب الثالثة: لائحتان مستقلتان ومرشح ينشط على الأرض... تتمة
-
14 :56
أبي خليل: "التيار" يبقى الحريص الوحيد على الدستور والاستقرار التشريعي والاصلاح الحقيقي تتمة
-
14 :49
الوكالة الوطنية: الجيش اللبناني يعمل منذ الصباح على رفع سواتر ترابية وتحصين نقطة تمركزه المستحدثة في منطقة سردة - قضاء مرجعيون
-
14 :47
باسيل حول إبطال قانون إستقلالية القضاء: انشالله ما يكرّروا الجريمة بحق العدالة! تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
«إن بي إيه»: دورانت لا يستبعد المشاركة في أولمبياد لوس أنجليس
-
-
25 February 2026
-
عطالله: التشريع مسؤولية
-
-
-
25 February 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - الجنوب الثالثة: لائحتان مستقلتان ومرشح ينشط على الأرض...
-
-
-
25 February 2026
-
أبي خليل: "التيار" يبقى الحريص الوحيد على الدستور والاستقرار التشريعي والاصلاح الحقيقي
-
-
-
25 February 2026
-
أميركا: مقتل شرطيين وإصابة 3 آخرين في ميزوري
-
-
-
25 February 2026
-
باسيل حول إبطال قانون إستقلالية القضاء: انشالله ما يكرّروا الجريمة بحق العدالة!
-
-
-
25 February 2026
-
إليكم هذا الخبر بشأن رواتب القطاع العام...
-
-
-
25 February 2026
-
الحكومة الكويتية تقرّ تعديلات على «قانون الجنسية»
-
-
25 February 2026
-
EXCLUSIVE
بالفيديو: عماد رزق في "برنامج شو الوضع" يفجرها بصراحة: أؤكد ما في حرب! ويلي رح يعمل انتخابات ستفرض عليه عقوبات!
-
-
-
25 February 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - رجّي في جنيف: ربْط الأزمات بنزع السلاح يثير نقاشًا!
-
-
-
25 February 2026