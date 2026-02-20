أثار الفنان ملحم زين جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بعد إعلان دعمه لمواطنه الفنان فضل شاكر، الذي لا يزال مصيره غير واضح حتى الآن.



ويأتي هذا الإعلان في ظل تأجيل جلسات محاكمة فضل شاكر واستمراره في الاحتجاز على ذمة القضايا التي أثيرت ضده مؤخرًا.



وقال زين، في تصريحات إعلامية، إنه على يقين من براءة فضل شاكر من التهم المنسوبة إليه، مؤكدًا امتلاكه خلفية عن القضية التي يُحاكم فيها، واصفًا إياها بأنها "فارغة".



ونفى زين بشكل قاطع تورط فضل شاكر في أي قضايا قتل، قائلًا: "فضل شاكر ما قوص على نملة".



وقال إن أغنيته الجديدة "طلعت شمسا" هدية من فضل شاكر، مشيرًا إلى تعاونه الفني الأول مع الشاعرة الغنائية جمانة جمال.



وأوضح أن العمل الغنائي لا يخرج عن لونه الغنائي المعتاد، لكنه يحمل نكهة خاصة كونه إهداءً من فضل شاكر، بحسب تعبيره.



وأكد زين أنه لا ينتظر ردًا أو مقابلًا من فضل شاكر، معتبرًا أن قضيته باتت من المسلمات المتداولة في المجتمع، رغم أنها – من وجهة نظره – في غير محلها كليًا. وقال: "الحالة القانونية لفضل شاكر، إذا قُرئت بعدل، سنجد أن ثلاثة أرباع القضية فارغة".

