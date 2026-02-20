Tayyar Article
كان مذهولاً... شاهدوا الصور الأولى للأمير أندرو بعد مُغادرته مركز الشرطة
20 February 2026
15 mins ago
التُقطت صور للأمير أندرو دوق يورك السابق، البالغ من العمر 66 عامًا، لدى خروجه من مركز شرطة آيلشام في مقاطعة نورفولك مساء اليوم الخميس، حيث بدا متوترًا ومذهولًا أثناء جلوسه في المقعد الخلفي لإحدى السيارات عقب الإفراج عنه.
وبحسب ما أورد موقع "دايلي ميل"، فإن التحقيقات لا تزال جارية، في حين لم تصدر بعد أي توضيحات رسمية مفصلة حول طبيعة الادعاءات أو الخطوات القضائية المرتقبة.
(الجريدة)
Just in
11 :00
منخفض آتٍ من اليونان سيؤثر على لبنان في هذا الموعد! تتمة
10 :46
الوكالة الوطنية: رشقات رشاشة على أطراف يارون ومروحين وشيحين وغارة على منشآت للصخور عند أطراف مركبا فجرًا
10 :42
ليلاً... مأساة في الكفاءات: وفاة طفل إثر حادثة مروّع! تتمة
10 :26
هجوم استباقي ضد "الحزب".. واتصالات لتحييد لبنان! تتمة
10 :11
الرئيس سلام:
- بعض المناصب في الوظائف العامة اصبحت مخصصة لطوائف محددة وهذا مخالف للدستور ويضر بمصلحة الدولة
- يمكن اعتماد نظام المجلسين وفق المادة 22 بحيث يقتصر التمثيل الطائفي على مجلس الشيوخ ويصبح مجلس النواب منفتحًا على المشاركة الوطنية والمواطَنية
- من الضروري الالتزام بالمادة 95 في الدستور وتطبيقها بشكل كامل ودقيق
- أزمة المواطنة في لبنان تكمن اذن في غياب الاعتراف السياسي الكامل بحقوق الفرد بالاستقلال عن انتمائه الطائفي
10 :00
محلقة معادية ألقت قنبلة صوتية على بلدة حولا
