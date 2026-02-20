التُقطت صور للأمير أندرو دوق يورك السابق، البالغ من العمر 66 عامًا، لدى خروجه من مركز شرطة آيلشام في مقاطعة نورفولك مساء اليوم الخميس، حيث بدا متوترًا ومذهولًا أثناء جلوسه في المقعد الخلفي لإحدى السيارات عقب الإفراج عنه.

وبحسب ما أورد موقع "دايلي ميل"، فإن التحقيقات لا تزال جارية، في حين لم تصدر بعد أي توضيحات رسمية مفصلة حول طبيعة الادعاءات أو الخطوات القضائية المرتقبة.



(الجريدة)

