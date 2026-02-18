كشفت السلطات الأميركيّة، أن فيكتوريا جونز إبنة الممثل الشهير تومي لي جونز، التي عُثر على جثتها عن عمر ناهز 34 عامًا في الأول من شهر كانون الثاني الماضي، في فندق "فيرمونت" في سان فرانسيسكو، فارقت الحياة بسبب "الآثار السامة للكوكايين"، بينما تم تصنيف طريقة وفاتها على أنها "حادث".

وكانت ابنة بطل فيلم "The Fugitive" وزوجته الأولى كيمبرلي كلوفلي، قد واجهت عدة مشاكل قانونية، بما في ذلك اعتقالها ثلاث مرات في عام 2025.