living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تقاضت 100 ألف دولار .. هذه الفنانة الأعلى أجرا في قائمة ضيوف برنامج رامز جلال

13
FEBRUARY
2026
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت وسائل إعلام مصرية ان الفنانة المصرية يارا السكري تصدرت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال في موسم رمضان 2026، حيث تقاضت 100 ألف دولار مقابل ظهورها في إحدى حلقات البرنامج، وأصبحت بالتالي الأعلى أجرًا بين المشاركين هذا العام.

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى ان السكري تُعد من أبرز الضيوف المنتظرين في الموسم الجديد، وسط توقعات بأن تحظى حلقتها بنسبة مشاهدة مرتفعة نظرًا لانتشارها الجماهيري وحضورها اللافت في الفترة الأخيرة.

ويواصل برنامج رامز جلال حضوره السنوي في السباق الرمضاني، محافظًا على طابعه القائم على المقالب المثيرة للجدل وردود الفعل غير المتوقعة، وهو ما يجعله من أكثر البرامج متابعة في العالم العربي.

وشهد الموسم الجديد تعرض بعض الضيوف لإصابات أثناء التصوير، من بينهم أسماء جلال، التي أُصيبت خلال تنفيذ المقلب، إلى جانب مشاركة عدد من النجوم، مثل أحمد السقا، دياب، مصطفى غريب، ريم مصطفى، والإعلامي شريف عامر.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout