فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم... إليكم السبب! (فيديو)

شكرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي مهرجان فجر السينمائي الإيراني وذلك بعد منحها جائزة أفضل ممثلة رئيسة عن دورها في فيلم " "أرض الملائكة".

وحيّت فواخرجي بمنشور على حسابها في إكس أمس الخميس "السينما الإيرانية التي لم تفصل بين الجمال والعدالة، وبين الاحتراف والموقف"، كما قالت، وانهالت الانتقادات من جهة والثناء من جهة أخرى.واعتبر بعض رواد المواقع السوريين أن "إيران شردت الشعب السوري وكانت سببا في معاناته" إثر دعمها النظام السوري السابق.

فيما قدم قسم آخر التهنئة إلى النجمة السورية، واشادوا بموهبتها وبتاريخها الفني.